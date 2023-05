Messi de volta à equipa do PSG, confirma Galtier

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 15:20 Facebook

Treinador dos parisienses confirmou que o campeão mundial vai voltar à equipa, levantada a suspensão e o processo disciplinar.

Lionel Messi vai voltar à equipa, depois de levantada a suspensão aplicada pelo clube parisiense, na sequência de uma viagem do argentino à Arábia Saudita no início do mês de abril, sem autorização do clube, tendo faltado, até, a uma sessão de treino.

O treinador do Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, avançou, em conferência de imprensa, esta sexta-feira, que o ex-Barcelona vai ser titular no encontro frente ao Ajaccio, no sábado, a contar para a 35.ª jornada da liga francesa:

"Falei com o Lionel Messi acerca do seu regresso na quinta-feira, para apurar o estado mental em que se encontrava. Ele estava bastante calmo, e pareceu-me bastante motivado para jogar, e determinado a conquistar outro troféu. Sim, ele vai jogar de início amanhã", disse o técnico francês.

Em final de contrato com o PSG, Messi tem sido apontado com frequência ao Al Hilal, clube do principal campeonato da Arábia Saudita, onde voltaria a encontrar Cristiano Ronaldo, a alinhar pelo Al Nassr. De acordo com as notícias avançadas por vários meios de comunicação espanhóis, o Barcelona vai tentar, também, o regresso do astro argentino ao clube que foi a sua casa durante 21 anos (16 épocas como jogador profissional), dois anos depois de ter deixado a Catalunha, para rumar à capital francesa.