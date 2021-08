Messi despede-se em lágrimas e Bernardo Silva incluído no negócio de Kane

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:00 Facebook

O astro argentino disse adeus ao clube no qual esteve durante 20 anos e Seferovic terá sido "oferecido" à Roma. Em Inglaterra, o Manchester City não desiste de contratar Harry Kane.

Benfica: O "Gazzetta dello Sport" garantiu que Seferovic foi oferecido à Roma para suprir a saída de Edin Dzeko, que está prestes a ser oficializado no Inter de Milão. O suíço está no Benfica desde 2017 e, na época passada, foi o segundo melhor marcador do campeonato.

Barcelona: O astro argentino Messi despediu-se, este domingo, do Barcelona depois de não ter renovado com o clube catalão. O jogador garantiu que não estava preparado para o adeus, uma vez que tinha tudo acertado para prolongar o contrato. "Não sei se vou conseguir falar. Nestes últimos dias pensei no que podia dizer. A verdade é que não me saía nada, estava bloqueado. Mas estou aqui apesar de tudo. É muito difícil depois de tantos anos, depois de ter feito aqui toda a minha vida, não estava preparado para este adeus", confessou.

Já Aguero, que reforçou os catalães esta época, frisando que queria muito jogar com Lionel Messi, garantiu que vai permanecer no Barcelona mesmo após a saída do argentino. "Vão ter-me o ano todo, não se preocupem", frisou.

Manchester City: Depois de garantir a contratação de Jack Grealish por 117 milhões de euros, o clube de Pep Guardiola continua sem desistir de Harry Kane. O Tottenham já garantiu que não deixa sair o avançado por menos de 187 milhões de euros e, por isso, segundo o "Daily Mail", o City estará disposto a incluir Bernardo Silva nas negociações, para baixar o valor pretendido. Recorde-se que o técnico admitiu que o português queria sair do Manchester City, clube no qual alinha há cinco épocas.

Aston Villa: O clube anunciou a chegada de Axel Tuanzebe. O defesa do Manchester United, de 23 anos, chega por empréstimo até ao final da época.

Tottenham: O "The Times" garantiu que a equipa de Nuno Espírito Santo fez uma proposta de 70 milhões de euros ao Inter por Lautaro Martínez, para colmatar a saída de Harry Kane, mas foi rejeitada. O jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, adiantou que o plano dos "nerazzurri" passa por segurar o avançado argentino esta temporada, e o agente do jogador já informou que Lautaro "está feliz e a sua decisão é ficar".

PSG: Apesar de Messi ter assegurado este domingo não ter ainda nada definido com nenhum clube, o jornal "L'Équipe" assegura que o astro argentino é esperado em Paris este domingo para finalizar os termos do contrato e que deverá realizar exames médicos na segunda-feira. Ainda segundo a mesma publicação, foi o treinador Maurício Pocchettino a falar diretamente com o jogador para o convencer a ir para o clube francês.