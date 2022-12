Messi: "Diego Maradona estaria muito feliz por mim"

JN/Agências Hoje às 00:04 Facebook

Twitter

Partilhar

O futebolista internacional argentino Lionel Messi disse, esta quarta-feira, que Diego Maradona (1960-2020) estaria "muito feliz" por ter sido ele a ultrapassá-lo como jogador com mais partidas em Mundiais de futebol pela Argentina.

"É uma alegria continuar a conseguir marcas e recordes. Inteirei-me agora. Diego estaria muito feliz por mim, sempre me mostrou muito carinho. Mas estou contente pelo jogo, pelo povo, pela qualificação e por tudo", declarou o 'capitão' da Argentina, após o final do jogo com a Polónia, que venceram por 2-0.

Hoje, não conseguiu acrescentar mais golos em Mundiais, somando já oito, também os mesmos de 'D10S' Maradona, mas teve uma oportunidade soberana, ao falhar uma grande penalidade.

PUB

"Acho que ao falhar o penálti, a equipa veio ao de cima. Fizemos um grande jogo", declarou o jogador, após uma fase de grupos que começou com uma derrota com a Arábia Saudita (2-1), mas depois 'endireitou', para marcar encontro com a Austrália nos oitavos de final.

Com o 22.º jogo, o 'astro' isolou-se no topo da tabela da Argentina em termos de jogos em Mundiais, acima dos 21 de Maradona, que se estreou em 1982, foi campeão em 1986, 'vice' em 1990 e excluído de 1994 por doping.

Com 22 jogos, Messi segue apenas atrás dos alemães Lothar Matthäus (25) e Miroslav Klose (24) e do italiano Paolo Maldini (23), sendo que, cumprindo mais quatro -- o máximo possível -, pode acabar o Mundial de 2022 isolado na liderança.

Quanto aos golos, o jogador de 35 anos, seis vezes 'Bola de Ouro', ocupa o 24.º lugar histórico juntamente com Maradona, e também, entre outros, o português Cristiano Ronaldo, que chegou aos oito nesta prova (3-2 ao Gana), passando também a ser o único com golos em cinco Mundiais masculinos (Marta e Christine Sinclair já o fizeram em Mundiais femininos).

Nesta lista, Messi, que segue também igualado com o seu compatriota Guillermo Stábile, não é, porém, o melhor dos argentinos, já que Gabriel Batistuta conta 10, conseguidos em 1994, 1998 e 2002, seguindo no grupo dos oitavos.