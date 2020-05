Messi doa meio milhão de euros para campanha "Juntos pela Saúde Argentina"

JN/Agências Hoje às 20:23 Facebook

O jogador do Barcelona doou meio milhão de euros à campanha "Juntos pela Saúde Argentina" para ajudar na compra de materiais de proteção destinados aos profissionais de saúde e de equipamentos para fazer face à pandemia da covid-19.

"Estamos muito agradecidos por este reconhecimento ao nosso trabalho, que nos permite manter o nosso compromisso com a saúde pública argentina", explicou Silvia Kassab, diretora executiva da Fundação Garrahan, responsável pela campanha, depois da doação da Fundação Messi.

O donativo de meio milhão de euros do avançado argentino do Barcelona possibilitou, numa primeira etapa, a entrega a diferentes instituições do país de oito respiradores, seis monitores multiparamétricos, 50 bombas de infusão e 13 computadores, repartidos entre hospitais de todo o país.

"Por sua vez, procedeu-se à importação de outros equipamentos que estão prestes a ser recebidos, como cinco ventiladores de alta frequência e materiais de proteção para os profissionais de saúde", pode ler-se no comunicado emitido pela Fundação.

