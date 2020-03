Messi doa um milhão para a luta contra a Covid-19

Hoje às 21:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O astro argentino também se une à batalha contra o vírus, juntando-se a Cristiano Ronaldo ou Pep Guardiola.

Lionel Messi ofereceu um milhão de euros para a ajudar na luta contra o coronavírus.

De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", o dinheiro do craque do Barcelona será repartido pelo Hospital Clínic, em Barcelona, e por uma outra unidade hospitalar na Argentina, país natal de Lionel Messi.

O internacional argentino é o último de uma equipa de craques do futebol que já doaram dinheiro para ajudar as unidades de saúde a combater a pandemia. Cristiano Ronaldo, Pep Guardiola e José Mourinho são outros exemplos.