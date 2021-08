Messi e Barcelona com "acordo total" para renovação

JN Hoje às 21:28 Facebook

A bomba do dia do mercado de verão é o "acordo total" entre o Barcelona e o internacional argentino Lionel Messi, avançado pelo jornal espanhol "Sport". Oficialmente nenhuma das partes se manifestou ainda.

Barcelona: O diário desportivo avançou na edição online desta segunda-feira com o exclusivo de haver um "acordo total" entre os catalães e o avançado, que ficou livre a 30 de junho. Segundo o diário Messi vai assinar um contrato válido por cinco anos, até 2026, faltando apenas que presidente Joan Laporta consiga baixa a massa salarial do plantel. As negociações para a renovação começaram pouco depois da nova direção do Barcelona ter ganho as eleições de 7 de março e o jogador mostrou sempre vontade de continuar a vestir a camisola "blaugrana".

Juventus: A "vecchia signora" renovou contrato com o defesa central Giorgio Chiellini, de 36 anos, campeão europeu de futebol pela Itália. A oficialização do acordo foi feita esta tarde, ficando Chiellini ligado à Juventus por mais duas épocas, a juntar às 16 que já leva no clube.

Southampton: O clube inglês contratou o defesa Toni Livramento, de 18 anos, ao campeão europeu Chelsea, com o jogador italiano a rubricar vínculo válido por cinco temporadas.

Krasnodar: O emblema russo contratou o médio internacional polaco Grzegorz Krychowiak, de 31 anos. O jogador, que estava ligado ao Lokomotiv Moscovo assinou contrato válido por três épocas.

Olympiacos: O avançado internacional nigeriano Henry Onyekuru, 24 anos, assinou contrato com os gregos válido por quatro temporadas, até 2025. O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, confirmou esta segunda-feira o negócio.

Boavista: O lateral esquerdo Ricardo Mangas vai reforçar o Bordéus por empréstimo das panteras. O clube francês fica com opção de compra de cerca de 1,5 milhões de euros. O lateral esquerdo serviu a camisola dos axadrezados por 28 vezes na temporada passada, tendo marcado quatro golos.

Farense: O médio brasileiro Lucas Felippe vai reforçar a título definitivo os algarvios, anunciaram os italianos do Hellas Verona, onde estava desde 2017. "O Hellas Verona FC anuncia que cedeu definitivamente os direitos desportivos do centrocampista brasileiro, nascido em 2000, Lucas Felippe, para o Sporting Clube Farense, clube da Liga 2 portuguesa", revelou o emblema de Verona, em comunicado divulgado no sítio oficial. O jogador, de 21 anos, chegou ao Hellas Verona em 2017, então para a equipa de juniores, e chegou a disputar dois jogos na Serie A. Na última temporada, o médio esteve cedido ao Mantova 1911, da terceira divisão italiana, cumprindo um total de 29 jogos no campeonato.