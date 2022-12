Messi é o segundo futebolista com mais jogos em Mundiais

JN/Agências Hoje às 21:50, atualizado às 22:10 Facebook

Lionel Messi juntou-se, esta sexta-feira, ao alemão Miroslav Klose no segundo lugar dos jogadores com mais encontros disputados em Mundiais, ao somar o 24.º face aos Países Baixos, nos quartos de final da edição de 2022, em Lusail.

Integrante do onze da formação albi-celeste nos cinco encontros disputados no Catar, o 10 argentino deixou para trás o italiano Paolo Maldini, que cumpriu 23 embates, entre 1990 e 2002, e igualou os 24 de Klose, entre 2002 e 2014.

O atual jogador do Paris Saint-Germain, de 35 anos, está agora apenas atrás do alemão Lothar Matthäus, líder da tabela, com 25 jogos, somados entre as edições de 1982 e 1998.

Como a Argentina venceu os Países Baixos, Messi pode ultrapassar o germânico no Catar e ficar isolado no topo da lista dos futebolistas com mais jogos em Mundiais.

O argentino cumpriu três jogos em 2006 (um golo e uma assistência), cinco em 2010 (uma assistência), sete em 2014 (quatro golos e uma assistência), quatro em 2018 (um golo e duas assistências) e vai no quarto em 2022, somando, para já, três golos e uma assistência.

Com 21 jogos, depois de ter sido titular nos três de Portugal na fase de grupos e suplente utilizado no 6-1 à Suíça, nos oitavos de final, Cristiano Ronaldo segue no grupo dos quintos.

O encontro entre a Argentina e os Países Baixos, que abre os quartos de final do Mundial de futebol de 2022, decorre em Lusail.