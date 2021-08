Messi e Sérgio Ramos, os rivais que vão partilhar balneário

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 12:46 Facebook

Sérgio Ramos e Lionel Messi aqueceram por várias ocasiões os clássicos entre Real Madrid e Barcelona, pela rivalidade que tinham dentro de campo. Agora, a história mudou com ambos a partilharem o balneário no PSG.

Sérgio Ramos desde cedo que ficou conhecido por ser um defesa duro, com algumas entradas mais agressivas. Este perfil marcou várias vezes os jogos entre o Real Madrid e Barcelona, sobretudo nos duelos com Messi. Os dois criaram uma rivalidade dentro de campo, nem sempre saudável.

No "El Clásico" da época 2018/2019, os dois tiveram um momento mais aceso após uma entrada de Ramos, que acertou com o braço na cara do argentino, que não aceitou as desculpas do colega de profissão.

Disputas entre Ramos e Messi marcaram jogos entre os rivais espanhóis Foto: AFP

No entanto, uma das coisas boas que o futebol proporciona é que a realidade muda muito rapidamente. Antigos rivais são agora companheiros de equipa, e a amizade parece que é algo que Sérgio Ramos procura demonstrar. O espanhol publicou uma fotografia no seu Instagram, onde se podem ver as camisolas de ambos à venda. Na legenda escreve "quem diria, não é verdade?".

Mas Sérgio Ramos parece saber separar a rivalidade dentro de campo com a amizade fora dele e, segundo o "El País", ofereceu a sua casa para hospedar a família de Messi. "Se preferires ficar numa casa com a tua família em vez de um hotel, podes ficar na minha", pode ler-se.

