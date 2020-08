Messi em vias de agitar negócio das transferências

JN Hoje às 21:12 Facebook

A serem verdade as notícias que nos chegam de Espanha e da Argentina de que Lionel Messi está disposto a sair do Barcelona a custo zero, o mercado de transferências de verão promete aquecer muito nos próximos tempos, ao contrário desta terça-feira, que foi bastante fria.

Barcelona: Na Catalunha, a notícia do dia é a possível saída do avançado argentino Lionel Messi do clube que o acolheu quando tinha apenas 13 anos. Nos últimos tempos, "La Pulga" já tinha manifestado por diversas vezes insatisfação pela forma como a equipa estava a ser conduzida. A gota final, depois de perdida a Liga Espanhola, terá sido a humilhante derrota frente ao Bayern de Munique na Liga dos Campeões. E nem a chegada do holandês Ronald Koeman para o comando técnico parece ter sido suficiente para manter o jogador motivado a continuar. Os catalães alegam que Messi não pode exercer a cláusula que lhe permite rescindir unilateralmente até ao final desta época por considerarem que a opção tinha de ser exercida até 10 de junho. Esperam-se as cenas dos próximos capítulos, pois o que não faltam são clubes a oferecer mundos e fundos para assinar contrato com o argentino.

AS Roma: O avançado internacional espanhol Pedro Rodríguez vai ser treinado pelo português Paulo Fonseca, até junho de 2023. O experiente avançado, de 33 anos, foi formado no Barcelona e nas últimas cinco épocas jogou nos ingleses do Chelsea, clube que deixou recentemente após terminar contrato. "Estou feliz por estar aqui em Roma. Estou animado com este novo desafio e venho para competir pelos nossos objetivos nas próximas temporadas. Agradeço aos fãs pelo carinho recebido. Espero fazê-los felizes", disse Pedro Rodríguez, aos meios de comunicação dos "giallorossi".

Pafos: O defesa João Aurélio, ex-Moreirense, é reforço do conjunto cipriota. "O Pafos fortalece o lado direito da defesa com o defesa português João Aurélio, de 32 anos, ex-capitão do Moreirense. Damos as boas-vindas ao João e desejamos-lhe boa sorte dentro e fora de campo", lê-se na nota divulgada no site oficial do clube.

Rio Ave: O avançado Ricardo Schutte, de 22 anos, foi emprestado pelos vila-condenses ao Mirandês, do segundo escalão espanhol, por uma temporada. Esta é a primeira experiência do jogador no estrangeiro. Shutte fez parte da formação no F. C. Porto, mas desde 2012 evoluiu nas camadas jovens do Rio Ave.

Marítimo: O brasileiro Fabrício Baiano assinou por três anos com a equipa turca Caykur Rizespor, colocando um ponto final na ligação que tinha ao clube madeirense desde a temporada 2017/2018. O médio defensivo, que disputou 39 partidas ao serviço do Marítimo, teve na época transata a primeira experiência no futebol turco, ao representar o Gençlerbirligi, a título de empréstimo.