Messi está infeliz e pode sair do Barcelona em junho

Os meios de comunicação social espanhóis escrevem que Messi está descontente no Barcelona e pode sair a custo zero no final da temporada.

O ambiente no Barcelona para que já foi melhor. O despedimento de Ernesto Valverde gerou alguma discordância no plantel, os resultados negativos desanimaram a equipa, e, mais recentemente, as declarações do secretário técnico Eric Abidal originaram uma resposta de Messi.

O jornal espanhol "Marca" noticia que Messi já viveu dias mais felizes na Catalunha. O grande motivo foram as declarações de Abidal. O francês referiu que alguns jogadores não se aplicavam nos treinos e não estavam satisfeitos com várias decisões do treinador disse ter detetado um problema interno no grupo.

Messi publicou a sua resposta na rede social Instagram. "Penso que cada um tem que ser responsável pelas suas tarefas e assumir as suas decisões. Os responsáveis pela área de gestão desportiva também devem assumir as suas responsabilidades e encarregarem-se das decisões que tomam", pode ler-se naquela rede social.

"Acredito que quando se fala de jogadores, deveria dizer-se o nome. Caso contrário, estão a acusar-nos a todos e a alimentar certas coisas que não são verdade", acrescentou o futebolista argentino.

O Barcelona perdeu com o Valência no terceiro jogo de Sétien. Foto: JOSE JORDAN / AFP

Segundo aquele jornal, Messi está farto de ser frequentemente visto como quem "manda" despedir treinadores, fazer contratações e escolher os onzes iniciais. Além disso, o jogador não estará contente com o projeto desportivo.

Messi reforçou, no início do ano, a importância de um projeto desportivo vencedor. As exibições não são as melhores e estes problemas internos podem fazer com que Messi saia do clube. E pode sair a custo zero.

Em setembro, o "El País" avançou com a informação que há uma cláusula no contrato do jogador, que o permite sair sem qualquer custo no final de cada temporada.

Esta época está marcada pela mudança de treinador, e as lesões de figuras importantes como Luis Suárez e Dembélé reduziram as opções para Quique Sétien.

A falhada contratação de Neymar foi vista como um fracasso para o projeto do clube, visto que a intenção do brasileiro era regressar a Barcelona.