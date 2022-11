Messi está próximo de assinar pelo Inter Miami de David Beckham

Lionel Messi poderá estar próximo de reforçar do clube norte-americano Inter Miami, cujo proprietário é a lenda inglesa David Beckham, no próximo verão.

O contrato de Lionel Messi com o PSG termina no próximo verão, o que faria do argentino um jogador livre. Não sendo certo que prolongará o vínculo com o clube francês, o avançado poderá estar muito perto de chegar a acordo com o emblema norte-americano Inter Miami, detido por David Beckham.

A informação é avançada pelo jornal britânico "The Times", que garante que Messi tem tudo alinhavado para se mudar para a Liga norte-americana (MLS). A mesma fonte revela que o argentino seria o jogador mais bem pago de sempre da prova, sendo que já aufere cerca de 1,2 milhões de euros por semana no PSG.

A boa relação com David Beckham, fruto de ambos serem patrocinados pela Adidas, fez com que o negócio se proporcionasse. O antigo jogador inglês estará também interessado em contratar Cesc Fabregàs e Luis Suarez, antigos companheiros de Messi no Barcelona. De recordar que Messi tem um apartamento de luxo em Miami, um dos destinos de férias preferidos da família.

No início do mês, alguma imprensa britânica também avançou que o Inter Miami estaria a iniciar conversas com Cristiano Ronaldo.