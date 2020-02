"Ronaldo é um avançado predador", diz Messi

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 15:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Lionel Messi concedeu uma entrevista a um jornal espanhol, onde falou de Cristiano Ronaldo, abordou o regresso de Neymar e ainda comentou a questão da saída do Barcelona.

Messi e o Barcelona têm sido alvo de muitas polémicas nos últimos tempos. O clube esteve envolvido num alegado esquema nas redes sociais, que tinha como objetivo difamar vários jogadores e a oposição à Direção liderada por Josep Maria Bartolomeu.

O diretor desportivo, Eric Abidal, afirmou numa entrevista que os jogadores foram os responsáveis pelo despedimento do antigo treinador Ernesto Valverde, e acusou-os de não se esforçarem nos treinos.

"Não sei o que lhe passou pela cabeça para dizer isso, respondi porque me senti atacado. Dizem muitas coisas sobre mim, que despeço treinadores e escolho quem joga... e incomodou-me que uma pessoa do clube dissesse isso. Por isso é que esclareci as coisas, não podia deixar que o diretor desportivo me atacasse dessa maneira", afirmou o argentino, numa entrevista concedida ao jornal "Mundo Deportivo".

Questionado acerca do rendimento do Real Madrid sem Cristiano Ronaldo, Messi referiu que o clube perdeu muitos golos. Acredita que é normal que o rendimento seja diferente, visto que Cristiano é um jogador que oferece à equipa 50 golos por época, e que o Real Madrid iria sentir a falta desses golos.

"É normal que continue a marcar, é um avançado predador, marca golo em qualquer dia que jogue. Tem muitas coisas boas como avançado", comentou Messi, acerca do rendimento atual de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo com Messi antes de um jogo em 2010 Foto: Jorge Carmona / Global Imagens

A saída de Neymar do Barcelona em 2017 foi um tema muito abordado. O brasileiro era uma das estrelas do clube e do futebol mundial e especulava-se que queria abandonar a equipa para conquistar uma Bola de Ouro, fora da sombra de Messi.

Porém, este verão, a saída de Neymar do Paris Saint-Germain foi um dos rumores mais fomentados pela comunicação social internacional. O jogador chegou a expressar a sua vontade em regressar ao Barcelona, mas esta é uma transferência complicada devido a cláusulas e a questões salariais.

"Digo-o muitas vezes: a nível desportivo, Neymar é um dos melhores do mundo e gostava que voltasse. É uma pessoa muito alegre, está sempre contente e divertia muito dentro e fora de campo. Ele está com muita vontade de voltar, sempre se mostrou arrependido. Ele fez muito para regressar e isso é o primeiro passo para conseguir", referiu o astro argentino.

Depois da polémica com Abidal, foi muito especulada uma possível saída de Messi do Barcelona. O argentino tem uma cláusula no seu contrato que lhe permite sair a custo zero no final de cada temporada. Muitos clubes, obviamente, mostraram-se recetivos para a chegada de Messi a outro país.

"Eu já disse muitas vezes que a minha ideia é ficar no Barcelona. Se o clube e as pessoas quiserem que eu continue aqui, eu vou continuar aqui. Em muitos momentos tive a possibilidade de sair e havia muitos clubes interessados que estavam dispostos a pagar a minha cláusula de rescisão. Mas em momento algum me passou pela cabeça sair e muito menos agora", esclareceu.

Messi expressou que deseja voltar a conquistar a Liga dos Campeões. Referiu que desde que venceu a última, em 2015, tem muita vontade de voltar a desfrutar do troféu, principalmente por o Barcelona o ano passado ter estado muito próximo da final.

O jogador do Barcelona também comentou as declarações que fez quando venceu a sexta Bola de Ouro. O argentino referiu, na altura, que a retirada estava mais próxima.

"A realidade é que vamos celebrando aniversários e nunca se sabe. Mas sinto-me muito bem, melhor que em anos anteriores, a nível físico estou muito bem. Veremos se até aos 40", finalizou.