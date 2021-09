Messi falha jogo com o Montpellier

Bernardo Monteiro Hoje às 18:01 Facebook

Lionel Messi vai continuar de fora do Paris Saint-Germain, no duelo com o Montpellier, a contar para a Ligue 1, por ainda estar a debelar uma lesão - contusão óssea no joelho esquerdo.

Hoje o avançado argentino apenas realizou treino individual de recuperação e não vai estar presente no embate, da oitava jornada, que se vai realizar no Parque dos Príncipes, depois de já ter falhado o jogo contra o Metz, que os parisienses viriam a ganhar (2-1), aos 90+7 minutos, com um bis de Hakimi.

No domingo o avançado será submetido a novo exame para se saber a evolução da contusão óssea.

A nova aventura na carreira de Messi não tem corrido da melhor maneira, uma vez que ainda não se estreou a marcar com a camisola do PSG. Até ao momento soma três jogos pelos franceses. (dois encontros na Ligue 1 e um na Liga dos Campeões).

Um dos episódios que prova o arranque longe das expectativas do craque foi o facto de ter sido substituído, aos 75 minutos, no embate contra o Lyon, para o campeonato, numa altura em que a equipa ainda estava empatada. À saída Messi lançou um olhar fulminante ao treinador Mauticio Pochettino, que demonstrou a insatisfação com a substituição.