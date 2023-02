Messi falha Mónaco e é dúvida para a Liga dos Campeões

O argentino Lionel Messi, colega de Vitinha, Danilo e Nuno Mendes no PSG, está lesionado e vai falhar o encontro de amanhã, com o Mónaco. A presença no jogo da liga dos Campeões, na terça-feira é incerta.

Segundo o emblema parisiense, Messi "ficou tocado nos isquiotibiais no jogo com Marselha [na Taça de França] e estará em tratamento nas próximas 48 horas". A lesão obriga o atacante, de 35 anos, a falhar o duelo com o Mónaco (amanhã, às 16 horas) mas a previsão é que regresse aos treinos na segunda-feira, a um dia do jogo da primeira mão com o Bayern de Munique, para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

Além desta provável ausência, o treinador do Paris Saint-Germain tem ainda outra baixa importante para o duelo com os bávaros, uma vez que Kyllian Mbappé está a contas com uma lesão muscular e não deve ser opção para Christophe Galtier.