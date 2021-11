Messi fica de fora do top-4 de Xavi

João Filipe Brandão Hoje às 18:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O novo treinador dos ​​​​​​​blaugrana foi desafiado a escolher o top-4 das maiores lendas do clube e Messi não constou nas opções. Mas há uma justificação

Xavi Hernández, num vídeo publicado nas redes sociais do Barcelona, elegeu um top-4 das maiores lendas que vestiram a camisola "culé". Para surpresa de muitos, Messi, indiscutivelmente um dos melhores jogadores de todos os tempos, ficou de fora da convocatória.

As escolhas de Xavi são compostas por jogadores com os quais partilhou o balneário no Barça. Victor Valdés foi o guarda-redes eleito, sendo que teria Puyol, no setor defensivo, para o ajudar. Iniesta seria o responsável do meio-campo e na posição de avançado surgiu o nome de Samuel Eto'o, mas não sem antes afirmar: "Normalmente escolheria Messi, mas ele ainda joga".

Ficou assim a ser conhecido o "quatro" de eleição de Xavi e desvendada a possível surpresa por Messi não constar na lista.