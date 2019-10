Messi: "Gostava que Cristiano tivesse ficado no Real Madrid"

Hoje às 10:15 Facebook

Craque argentino diz que a presença do português dava "algo mais" à rivalidade com o Barcelona.

Em entrevista à rádio catalã RAC1, Lionel Messi considerou que preferia que o português tivesse continuado no Real Madrid. "Com o Cristiano em campo, o clássico tinha mais valor", disse o astro do Barcelona.

Messi acrescentou que vê o Real Madrid "mais frágil" sem o português. "No final da época [o Real] estará lá em cima, porque tem jogadores muito bons, mas era óbvio que ia sentir a falta do Cristiano", observou o 10 do Barça.

A rivalidade pessoal continua à distância (Ronaldo foi transferido para a Juventus, em 2018), mas Messi também diz que não está obcecado com o que tem sido o duelo primordial do futebol na última década. "Se não ganhar a Bola de Ouro, não será uma deceção", diz o o argentino, que partilha com o português o recorde de prémio para melhor futebolista do mundo (cinco cada).

Messi já ganhou esta época o prémio The Best, da FIFA. A Bola de Ouro de 2019, a atribuir em janeiro, poderá desempatar os rivais, mas o argentino, que não ganha desde 2015, diz que não está preocupado com a distinção.

"Não sei se vou ganhar a Bola de Ouro, mas não será uma deceção se não ganhar. Os prémios individuais são um reconhecimento, nunca prioridade. Ficava mais desapontado se passar outro ano sem ganhar a Champions, que é o objetivo de todos", rematou Messi.