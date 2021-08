Messi vai vestir a camisola 30 do PSG e Rafa Benítez sonha com defesa português

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:54 Facebook

O craque argentino já viajou para Paris e vai protagonizar a grande transferência deste mercado. O F. C. Porto anunciou uma renovação e Darwin Nuñes fica no Benfica até dezembro.

F. C. Porto: Os azuis e brancos anunciaram a renovação de contrato com Vasco Sousa, médio de 18 anos que está ao serviço da equipa B dos dragões. "Sinto-me muito feliz. É gratificante sentir a confiança que depositam em mim, sobretudo no meu clube do coração, por isso é com enorme orgulho e muita garra que encaro este desafio. É um momento muito especial para mim e espero retribuir com alegrias para este grande clube", afirmou o atleta.

Benfica: Depois de terminar contrato com o Arsenal, David Luiz está sem clube e um regresso ao clube encarnado não está descartado. De acordo com o jornalista brasileiro Jorge Nicola, do portal "Yahoo!", a chegada do defesa à Luz depende apenas da ida do Benfica à fase de grupos da Liga dos Campeões. Flamengo e Adana Demirspor, da Turquia, também são possibilidade que estão em cima da mesa.

Já o empresário de Darwin Nuñes confirmou, em declarações à ESPN Uruguai, ter havido contactos com a Roma de José Mourinho mas garantiu que o atleta fica nos encarnados pelo menos até dezembro. "Tivemos sondagens por Darwin, mas nunca houve uma oferta formal. Houve conversas e perguntaram-nos por ele. Em princípio, Darwin vai ficar no Benfica pelo menos até dezembro deste ano", afirmou Edgardo Lasalvia.

Braga: Os minhotos contrataram o defesa central David Santos, ex-Penafiel, com um contrato válido para as próximas duas temporadas. O brasileiro vai ser integrado na equipa B. "Espero fazer uma grande época com este emblema. Prometo trabalhar e todos os dias dar o meu máximo. Quero ter grandes conquistas com esta camisola", desejou.

Farense: César, que defendeu o clube algarvio na última época, foi anunciado como reforço do Bolívar, da Bolívia. Em Portugal, o brasileiro defendeu o Benfica, Nacional, V. Setúbal e esteve por duas temporadas no Santa Clara antes de assinar pelo Farense.

Rio Ave: O clube de Vila do Conde anunciou o empréstimo de Gelson Dala ao Al Wakrah. O acordo com o clube do Catar é válido por uma temporada. O internacional angolano segue para o futebol árabe depois de quatro temporadas no Rio Ave.

PSG: Estão desfeitas as dúvidas. Lionel Messi já assinou pelos parisienses e vai reencontrar Neymar. Messi chegou esta terça-feira à capital francesa, onde foi recebido por centenas de adeptos em euforia, e assinou um contrato válido até 2023. Depois de ter falhado a renovação com o Barcelona, único clube que representou enquanto sénior, o craque argentino vai agora dar outro rumo à carreira e vestir a camisola 30 da equipa francesa: "Estou impaciente para começar um novo capítulo da minha carreira em Paris. O clube e a sua visão estão em perfeita harmonia com as minhas ambições. Eu sei o quão talentosos são os jogadores e esta equipa. Estou decidido a construir, ao lado deles, algo grande para o clube e os adeptos. Mal posso esperar para pisar o relvado do Parc des Princes", afirmou o argentino.

Manchester City: O central inglês John Stones renovou contrato até 2026 com o clube de Guardiola. Stones chegou ao clube em 2016/17, proveniente do Everton, e cumpriu 168 jogos pelo City, conquistando três Ligas inglesas, duas Taças da Liga, uma Taça de Inglaterra e duas Supertaças. "Não podia estar mais feliz. Adoro fazer parte deste plantel", disse o jogador.

Everton: De acordo com o "The Sun", Aurélio Buta está a caminho do Everton e foi o técnico Rafa Benítez a pedir a contratação do defesa. A mesma publicação garante que o treinador ficou "impressionado" com o jogador de 24 anos, que nas últimas épocas tem defendido as cores do Royal Antuérpia.

Al-Duhail: O treinador Luís Castro vai orientar o clube do Catar por uma época, substituindo no cargo o francês Sabri Lamouchi. Na temporada de 2019/20, Luís Castro sagrou-se campeão da Ucrânia ao serviço do Shakhtar Donetsk e na temporada seguinte concluiu a liga nacional na segunda posição, tendo a sua saída sido anunciada em maio passado.