Messi já treinou no PSG

O avançado argentino partilhou esta quinta-feira, nas redes sociais, um vídeo dos primeiros momentos como jogador do PSG. A loucura é tal em Paris, que em 24 horas foram vencidas 832 mil camisolas com o número 30.

O jogador foi recebido no balneário pelos novos companheiros de equipa, que os receberam afetuosamente e subiu ao relvado para fazer exercício com bola e se colocar em forma depois do mês de paragem após a conquista da Copa América pela alviceleste.

Na página oficial no Facebook e no Instagram Messi partilhou com todos os fãs algumas imagens dos primeiros momentos na nova equipa.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Leo Messi (@leomessi)

Em Paris vive-se um ambiente de completa loucura em torno do astro argentino. Em apenas 24 horas o clube terá vencido qualquer coisa como 832 mil camisolas com o número e nome do craque, o que representa um encaixe de quase 100 milhões de euros.