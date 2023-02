Messi, Mbappé e Benzema na corrida pelo "The Best"

Lionel Messi e Kyllian Mbappé são os dois jogadores do PSG candidatos ao prémio "The Best". Os atacantes juntam-se ao avançado do Real Madrid, Karim Benzema, entre os três finalistas que podem conquistar a distinção que premeia o melhor jogador de 2022.

O argentino, campeão do Mundo no Catar, é o único dos três jogadores que já venceu o prémio, em 2019, ficando à frente de Van Dijk e Cristiano Ronaldo. Benzema e Mbappé figuram, pela primeira vez, no pódio desde a criação deste galardão.

Benzema é o atual detentor da Bola de Ouro, tendo sido distinguido como o melhor jogador do Mundo, em 2021/22.