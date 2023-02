Messi, Nadal e Swiatek entre os nomeados aos Prémios Laureus

JN/Agências Hoje às 11:13 Facebook

O jogador argentino tem ainda a concorrência do colega de equipa Kylian Mbappé, enquanto na lista feminina também se destacam a nadadora Katie Ledecky e a velocista Fraser-Pryse.

Lionel Messi, Rafael Nadal, Mondo Duplantis, Shelly-Ann Fraser-Pryce, Iga Swiatek e Katie Ledecky são os principais nomes nomeados para as categorias de desportista do ano (masculino e feminino) dos Prémios Laureus.

A lista masculina conta com dois finalistas do Mundial de futebol, já que Kylian Mbappé, que perdeu a final com a Argentina, também está na corrida.

Por outro lado, os dois Grand Slam ganhos pelo espanhol Rafael Nadal em 2022, para chegar aos 22 na carreira, mereceram nova nomeação para o veterano nestas andanças, com o campeão do mundo de Fórmula 1, o neerlandês Max Verstappen, também a repetir a escolha.

A lista fica completa com o basquetebolista norte-americano Steph Curry, que conquistou o quarto título da NBA pelos Golden State Warriors em oito anos, e com o sueco Mondo Duplantis, que continua a elevar a fasquia no salto com vara, tendo batido o recorde do mundo três vezes no ano passado.

No feminino, o atletismo reina com a velocista jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce como uma das favoritas, depois de chegar ao quinto título nos 100 metros em campeonatos do mundo.

Compete com a nadadora norte-americana Katie Ledecky, outra vencedora em série, que arrecadou quatro ouros mundiais em 2022, chegando a inéditos 19, mas também com a recordista do mundo dos 400 metros barreiras, Sydney McLaughlin-Levrone (EUA). Completam a lista a tenista polaca Iga Swiatek, que venceu em Roland Garros e no US Open no ano transato, com a norte-americana Mikaela Shiffrin a constar por mais um ano histórico no esqui alpino.

A lista de equipa do ano 'plasma' algumas das escolhas, como a seleção argentina campeã do mundo, mas também premeia o título europeu da seleção feminina inglesa de futebol, para além do râguebi francês, os Golden State Warriors, o Real Madrid e a Red Bull (Fórmula 1).