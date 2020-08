Messi não apareceu para treinar

JN/Agências Hoje às 19:20 Facebook

Internacional argentino falhou o primeiro treino do Barcelona para a nova temporada e alimenta o braço de ferro com o clube, tendo em vista a saída do Camp Nou.

Sem surpresa, Lionel Messi foi ausência no primeiro treino do Barcelona para 2020/21. Depois de ter falhado os exames médicos, o jogador argentino faltou ao treino, dando mais um sinal da vontade em deixar o clube e rumar a outras paragens.

De acordo com a imprensa espanhola, Messi não apareceu nas instalações do clube, consolidando a intenção de sair de Camp Nou, onde está há 20 anos.

Assim sendo, o braço de ferro entre o vencedor de seis Bolas de Ouro e o Barcelona continua, numa batalha legal que diz respeito a uma cláusula no contrato do avançado que o permitiria sair sem acionar o valor de rescisão de 700 milhões de euros, algo que é negado pelo clube e pela Liga espanhola.