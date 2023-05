Messi não vai voltar para o Barcelona e tem proposta milionária de clube saudita

JN Hoje às 10:46, atualizado às 11:32 Facebook

Marco Kirdemir, empresário que tem uma boa relação com Al Khelaifi, presidente do PSG, garantiu, esta quinta-feira, que o jogador argentino não só não vai regressar ao Barcelona, como tem uma proposta milionária de um clube saudita.

"Não vai para o Barcelona. O Messi tem uma oferta de 600 milhões de dólares [543 milhões de euros] do Al Hilal, a equipa do Rei. Ele viajou para a Arábia Saudita para conhecer o país, ver onde poderia morar com a família. E se a família aceitar, ele jogará na Arábia Saudita. Vão gastar todo o dinheiro possível", afirmou o agente no programa "Goles", da Rádio Marca, garantindo, ainda, que, há alguns meses, teve uma reunião com representantes da Federação da Arábia Saudita, em que se falou do avançado argentino.

A saída de Lionel Messi do PSG está praticamente certa e o jogador argentino foi mesmo suspenso pelo clube de Paris depois de ter viajado para a Arábia Saudita sem autorização. Esta quarta-feira, depois de o jornalista italiano Fabrizio Romano ter adiantado que o craque não ia continuar em Paris, centenas de adeptos juntaram-se nas imediações da sede do clube e insultaram Messi, bem como a direção.