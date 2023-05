Messi: os cenários em cima da mesa para quem ganha 41 milhões

Rui Almeida Santos Hoje às 11:07 Facebook

O PSG desistiu de renovar com Lionel Messi, decisão que abre caminho a um verão agitado em torno do futuro do craque argentino. O regresso a Barcelona volta a ser propalado, mas os endinheirados Al Hilal (Arábia Saudita) e Inter Miami (Estados Unidos) podem seduzir o Bola de Ouro a uma aventura mais exótica.

Que o futebol seja um universo à parte, em que nem sempre a lógica tem preponderância relativamente às emoções, já todos o perceberam, em maior ou menor grau. Como em quase tudo o que faz nesse tal universo quase paralelo, Lionel Messi levou a ideia ao extremo, com o PSG a decidir não renovar com o detentor do prémio The Best no seguimento da melhor época do astro argentino em Paris. A explicação, essa, vai para lá da bola em si, e abre caminho a um verão que promete ser animado em torno de La Pulga.

A última semana terminou com um autêntico pesadelo para o PSG no Parque dos Príncipes, onde perdeu com o Lorient (3-1) para a Liga francesa. Desagradado com a equipa, o treinador Christophe Galtier decidiu anular as duas folgas inicialmente previstas para o plantel e agendou um treino para o dia seguinte.