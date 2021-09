Messi regressa aos convocados do PSG para embate com Guardiola

JN/Agências Hoje às 12:13 Facebook

O futebolista argentino Lionel Messi recuperou de lesão e voltou hoje aos convocados do Paris Saint-Germain, que recebe o Manchester City, na segunda jornada do Grupo A da Liga dos Campeões.

Depois de falhar os embates da Liga francesa com Metz e Montpellier, jogos que os parisienses venceram por 2-1 com golos a acabar, Messi entrou nos eleitos do compatriota Mauricio Pochettino.

Messi vai, assim, reencontrar Pep Guardiola, que o treinou no FC Barcelona entre as épocas 2008/09 a 2011/12, sendo que juntos venceram, entre outros troféus, duas edições da Liga dos Campeões e seis títulos em 2009, um feito inédito na Europa.

"Espero que Messi jogue, para o bem do espetáculo", disse Guardiola, segunda-feira, na antevisão do encontro.

Na lista dos convocados de Pochettino, constam também os dois internacionais lusos do plantel, o defesa esquerdo Nuno Mendes e o médio Danilo Pereira.

O extremo argentino e ex-jogador do Benfica Ángel Di Maria é a principal baixa do Paris Saint-Germain, devido a castigo, sendo que o central espanhol Sergio Ramos também continua de fora, sendo que ainda não se estreou pelos parisienses.

O encontro entre o Paris Saint-Germain e o Manchester City tem início às 21 horas (20 horas em Lisboa) desta terça-feira, no Parque dos Príncipes, em Paris, e conta para a segunda jornada do Grupo A da Liga dos Campeões.