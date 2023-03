Messi só pode jogar por um, mas clubes da MLS ponderam juntar-se para pagar-lhe o salário

JN Hoje às 14:38 Facebook

No principal campeonato dos Estados Unidos acredita-se que a chegada do argentino terá compensações extraordinárias para a liga, daí a possibilidade desta solução inovadora.

Em final de contrato com o Paris Saint-Germain, o futuro de Lionel Messi está em aberto e nos Estados Unidos estará em marcha um plano para o convencer a rumar à MLS, com a particularidade de todos os clubes ponderarem juntarem-se para lhe pagarem o salário.

De acordo com o jornal "Sport", os responsáveis do principal campeonato americano estão a estudar soluções para tornarem viável a transferência e uma delas une todos os emblemas, que admitem contribuir para o vencimento do jogador argentino, apesar de só um deles poder contratá-lo.

Basicamente, todos os clubes da MLS pagariam o salário de Messi, independentemente da equipa onde jogasse, sendo que o Inter Miami tem sido apontado como o principal candidato a contratar Messi.

Esta medida está a ser equacionada porque liga e clubes acreditam que a chegada do "The Best", de 36 anos, teria um impacto impressionante no campeonato e na sua visibilidade, para além de implicar um aumento extraordinário nas receitas de publicidade e direitos televisivos.