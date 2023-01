Messi sobre a confusão após o jogo com os Países Baixos: "Não gosto do que fiz"

JN Hoje às 16:09 Facebook

Lionel Messi concorda que não deu o melhor exemplo após o jogo com os Países Baixos, nos quartos-de-final do Mundial do Catar, e confessa que ainda não reviu o jogo da final, frente à França, que valeu o título à Argentina.

Em entrevista à estação argentina "TyC Sports", Lionel Messi confessou que não gostou da forma como reagiu após o jogo dos quartos-de-final, frente aos Países Baixos, quando chamou "parvo" a Wout Weghorst e discutiu com o selecionador neerlandês, Louis Van Gaal.

"Não pensei em nada, saiu na hora. Sabia tudo o que eles disseram antes do jogo, o que ele (Van Gaal) comentou. Não gosto do que fiz, mas são momentos de muita tensão, em que tudo acontece muito rápido. Não gosto de deixar essa imagem, mas são coisas que acontecem", explicou o avançado do PSG.

Durante a entrevista, Messi disse ter revisto "jogadas e celebrações das pessoas" pelo título mundial, "mas a final em si, os 90 minutos, não voltei a ver", acrescentou.

Lembrando o malogrado Diego Maradona - "gostava que ele me tivesse dado a Taça ou que, pelo menos, pudesse ter visto tudo" -, Lionel Messi falou do beijo que deu na Taça assim que a viu: "Ela chamou-me. Via-a ali, ela brilhava. Beijei-a sem pensar, por tudo o que passei. Precisava disso".