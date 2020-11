Messi: "Um dia muito triste para todos os argentino e para o futebol"

JN Hoje às 19:40 Facebook

De astro argentino do presente para astro argentino do passado. Lionel Messi, jogador do Barcelona e capitão da seleção alvi-celeste, que herdou a camisola 10 da antiga lenda do futebol Mundial e com o qual foi sempre comparado, despediu-se de Maradona, que faleceu esta quarta-feira, com uma mensagem publicada na rede social Instagram.

"Um dia muito triste para todos os argentinos e para o futebol. Deixa-nos mas não se vai, porque o Diego é eterno. Fico com os momentos lindos vividos com ele", salientou o avançado, deixando uma mensagem de apoio aos que eram mais próximos da antiga estrela.

"Queria aproveitar para enviar os meus pêsames a toda a sua família e amigos. Que em paz descanse", completou Messi.