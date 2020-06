Messi vira costas a treinador adjunto

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 10:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Na sequência do empate do Barcelona em casa do Celta de Vigo no passado sábado, Messi e o treinador adjunto do Barcelona Eder Sarabia protagonizaram um episódio que está a causar polémica em Espanha.

Num vídeo retirado de um programa do canal televisivo "El Chiringuito", durante a paragem para hidratação, Sarabia aborda Messi para lhe dar alguma instrução e este parece virar-lhe as costas.

Momentos depois, o argentino vai pousar a garrafa de água e o treinador adjunto tenta novamente falar com ele e Messi ignora, abandonando o local.

Veja o vídeo:

No final da partida Gerard Piqué utilizou o Twitter para referir que estão "destinados a fingir", deixando assim uma mensagem enigmática após o mau resultado.

As emoções estavam em alta, num jogo que era importante nas contas do título da Liga espanhola para o Barcelona. Com o empate, os catalães permitiram que o Real Madrid se tornasse líder isolado do campeonato.