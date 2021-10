Meter a quinta com a marca do goleador do costume

Rui Farinha Ontem às 23:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Golo de Coates volta a fazer a diferença num triunfo do Sporting. Campeão vence com justiça, mas o Vitória de Guimarães deu boa réplica até ao fim.

O Sporting somou a quinta vitória no campeonato, após ultrapassar o V. Guimarães, por 1-0, e tornou-se líder, a par com o F.C. Porto, depois da escorregadela do Benfica no Estoril. Sebastián Coates voltou a ser herói: aos 31 minutos, Paulinho assistiu o central que assinou mais um golo de cabeça, perante a apatia da defesa vitoriana. O quarto seguido do uruguaio, após dois tentos marcados ao Besiktas e um ao Moreirense.

O jogo foi vivo e o V. Guimarães revelou-se um adversário à altura, apesar de a meio da semana ter defrontado o Benfica, numa partida que deixou sequelas físicas. No segundo período, apostou tudo e incomodou o campeão nacional, ameaçando, várias vezes, o empate. Ainda assim, os leões aplicaram a lei do mais forte. Foram a melhor equipa, criando mais oportunidades de golo durante a partida. Aos cinco minutos, Pedro Gonçalves desperdiçou a primeira chance clara, num lance em que Hélder Sá efetuou um corte deficiente. Os minhotos responderam com um remate potente de Handel, que Adán bloqueou com dificuldades.

Com mais posse de bola e dominador, com lançamentos para as costas da defesa vitoriana, o Sporting acabou, porém, por chegar ao golo na sequência de um canto.

A segunda parte arrancou com um falhanço quase imperdoável de Matheus Nunes: com a baliza à mercê, atirou ao lado. No banco do V. Guimarães, Pepa, sem nada a perder, jogou todas as cartas, com cinco substituições, e esteve perto do empate, por Estupinán. Antes, Paulinho, do Sporting, esteve também próximo de agitar as redes, após um cabeceamento bastante perigoso.

Apesar de ter mais espaço para o contra-ataque, o Sporting preferiu, com frequência, resguardar-se em detrimento de grandes aventuras, como provaram as entradas de Ugarte e de Esgaio, por troca com Pedro Gonçalves e com Paulinho.

PUB

O duelo foi muito disputado até ao fim mas, com o coração a falar mais alto, tornou-se pouco esclarecido nos derradeiros instantes. O campeão soube gerir.

Veja o resumo do jogo: