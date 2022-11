México alvo de inquérito disciplinar

JN/Agências Hoje às 12:47 Facebook

A FIFA instaurou um inquérito disciplinar à federação do México devido ao comportamento dos adeptos no encontro da primeira jornada do Grupo C, contra a Polónia.

Os mexicanos são acusados de insultos a Robert Lewandowski após o ponta de lança polaco ter permitido a defesa a Guillermo Ochoa na marcação de uma grande penalidade, que poderia ter desempenhado um papel fundamental, uma vez que o jogo terminou empatado a zero.

Também o Equador, que garantiu uma vitória sobre o Catar (2-0), na abertura do torneio, está sob investigação por cânticos homofóbicos dos apoiantes equatorianos nas bancadas.