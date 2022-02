Mexidas à vista para a decisão com a Lazio

Tal como na primeira mão, Sérgio Conceição deve fazer alterações no onze portista e gerir a condição física de alguns jogadores

Num período agitado do calendário, os dragões voltam à ação já na quinta-feira, em Roma, para a decisão do play-off da Liga Europa com a Lazio, apenas quatro dias depois do jogo de Moreira de Cónegos. Tal como aconteceu no primeiro duelo com a equipa italiana, Sérgio Conceição deverá fazer mexidas no onze portista e gerir a condição física de alguns jogadores, até porque no domingo haverá nova partida do campeonato, diante do Gil Vicente.

Na defesa, é garantido o regresso de Pepe à titularidade. O internacional português não pôde defrontar o Moreirense, devido à suspensão preventiva que lhe foi aplicada na sequência da expulsão no final do clássico com o Sporting, e também não jogará com o Gil, pelo mesmo motivo.