Mexidas adiadas até final da época na Luz

Nélson Veríssimo com via verde para continuar e plantel não perderá o núcleo central no mercado que fecha esta segunda-feira.

Os números são evidentes e apontam que a chicotada psicológica, com a substituição de Jorge Jesus por Nélson Veríssimo, não produziu efeitos. As águias venceram apenas dois dos seis embates (duas derrotas e mesmo número de empates) com o novo timoneiro e deixaram nova imagem confrangedora no reencontro com o Sporting. Apesar do quadro negro, e da pouca esperança na inversão deste percurso até final da época, o JN sabe que os responsáveis do clube continuam apostados em realizar avaliações e eventuais mudanças apenas no final da temporada. Nelson Veríssimo conserva a via verde para manter a liderança da equipa, num dossiê que só deve ganhar uma solução definitiva em junho.

Até porque este não é o momento mais oportuno para encontrar um técnico com o perfil desejado e os dirigentes continuam a acreditar que Nélson Veríssimo ainda tem condições para perseguir o acesso direto à Champions. No entanto, a hipótese de continuar para lá do fim da época parece muito difícil ou mesmo extinta. Só um milagre - recuperação fantástica na Liga - permitiria seguir no cargo. Tal como só uma hecatombe de resultados negativos precipitará a saída.