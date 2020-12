Mexidas no"onze" do S. C. Braga para a receção ao Zorya

JN Hoje às 19:04 Facebook

O S. C. Braga, já apurado para os 16 avos de final da Liga Europa, recebe esta noite, pelas 20 horas, os ucranianos do Zorya Luhansk, em jogo da sexta e última jornada do Grupo G com várias mudanças no "onze" titular.

O treinador Carlos Carvalhal aproveitou o facto da qualificação já estar garantida para chamar os mais jovens a jogar o desafio europeu.

O encontro no Municipal de Braga será dirigido pelo árbitro polaco Daniel Stefanski.

Eis os "onzes" titulares de S. C. Braga e Zorya:

S. C. Braga: Tiago Sá; Zé Carlos, David Carmo, Vitor Tormena e Raúl Silva; Fransérgio, Novais e André Horta; Galeno, Guilherme e Ruiz

Treinador: Carlos Carvalhal

Suplentes: Matheus, Santos, Nuno Sequeira, Al Musrati, Paulinho, Ricardo Horta, Bruno Viana, Iuri Medeiros, Eduardo Soares, Infande, Bruno Rodrigues e Vítor Oliveira

Zorya Luhansk: Shevchenko; Favorov, Ivanisenia, Abu Hanna e Ciganiks; Nazaryna, Kochergin e Yurchenko; Kabaiev, Gladkyy e Gromov

Treinador: Viktor Skripnik

Suplentes: Vasilj (GR) e Matsapura (GR); Lunov, Perovic, Khomchenovskyy, Piddubnyi e Gryn