Mezut Ozil diz adeus ao futebol aos 34 anos

O internacional alemão Mezut Ozil retirou-se do futebol devido às lesões. O médio sagrou-se campeão do mundo pela "Mannschaft" em 2014.

O mundo do futebol ficou mais pobre. Mezut Ozil, médio ofensivo que brilhou no Real Madrid e no Arsenal, entre outros clubes, despediu-se do futebol aos 34 anos, devido às constantes lesões que o vêm apoquentando nos últimos tempos.

"Fui profissional de futebol durante quase 17 anos e sinto-me muito agradecido pela oportunidade. Nos últimos meses, tendo sofrido algumas lesões, tem-se tornado cada vez mais claro que está na altura de deixar os grandes palcos", partilhou o alemão, nas redes sociais.

Mezut Ozil despontou no Schalke 04, de onde saltou para o Werder Bremen. A qualidade do seu futebol chamou a atenção do Real Madrid, que o contratou em 2010.

Três anos depois, o médio mudou-se para Londres, para o Arsenal ainda de Arsène Wenger, onde ficou até 2020. Os últimos anos da carreira foram passados na Turquia, ao serviço do Fenerbahçe, onde trabalhou com Jorge Jesus, e do Basaksehir, clube pelo qual disputou sete jogos esta temporada.

No currículo destaca-se o título de campeão do mundo conquistado ao serviço da seleçao alemã, em 2014. Antes, em 2009, ajudou os germânicos a ganhar um Europeu no escalão sub-21.

Ao nível de clubes, entre outras conquistas, foi campeão espanhol ao serviço do Real Madrid e levantou por quatro vezes a Taça de Inglaterra pelo Arsenal.