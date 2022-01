M'Gladbach gela Allianz Arena e vale primeira derrota de 2022 ao Bayern

Borussia M´Gladbach superiorizou-se ao Bayern de Munique, ainda que muito desfalcado devido ao novo coronavírus, e impôs a primeira derrota à equipa de Nagelsmann, em 2022 (1-2).

Ainda que muito desfalcado (no banco de suplentes apenas figuravam jogadores da equipa de reservas), os bávaros entraram na partida da jornada 18 com nomes de relevo, como Lewandowski, Muller e Gnabry. Apesar disso foram várias as ausências, devido a um surto de covid-19, que limitou bastante as opções do técnico germânico.

Quem marcou primeiro até foi a equipa da Baviera, por intermédio do inevitável Lewandowski, que soma 19 golos em 17 jogos na Bundesliga. Mas a vantagem foi sol de pouca dura, uma vez que Nehaus e Lainer operaram a reviravolta, ainda antes do intervalo.

Em desvantagem o Bayern de Munique passou a assumir a partida, que até ao momento estava bastante equilibrada, mas não voltaram a celebrar, no primeiro jogo do ano.

Apesar do desaire o Bayern continua seguro no primeiro lugar da tabela, enquanto o Borussia M'Gladbach ascende à 11.ª posição.