Miami Heat vencem primeiro "round" da Final de Conferência Este

Os Miami Heat saíram vencedores do jogo contra os Boston Celtics (118-107), naquele que foi o primeiro embate da Final de Conferência Este. Jimmy Butler foi o destaque, com 41 pontos

A eliminatória começou da melhor maneira para a equipa de Miami que embora tenha entrado mal no jogo, sempre atrás no marcador até ao intervalo, conseguiu unir esforços e organizar-se defensivamente para dar a volta ao jogo.

Se até ao final do segundo período os Boston Celtics dominavam a partida, tendo ido para o descanso a vencer por oito pontos (62-54), a partir daí foi o descalabro e nunca mais conseguiram ganhar vantagem sobre os Heat.

Jimmy Butler, o inquestionável líder da equipa, começou a afirmar-se no encontro e, com 41 pontos, 9 ressaltos e 5 assistências do norte-americano, a equipa da casa foi sempre somando pontos até chegar ao final com uma vantagem de 11.

O próximo jogo será na madrugada de sexta-feira, no reduto dos Boston Celtics.