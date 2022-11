Micael Isidoro lidera projeto lusofilipino de ciclismo que nasce em 2023

Micael Isidoro, que colocou ponto final na sua carreira como corredor profissional após o 31º Grande Prémio JN, vai ser o manager/diretor-desportivo de um novo projeto lusofilipino que vai para a estrada em 2023.

A nova equipa surge da relação de amizade entre Micael Isidoro e o filipino Carlos Ochoa que foram companheiros de equipa em 2020 no AtumGeneral/Tavira Maria nova Hotel, ficará registada nas Filipinas, terá seis corredores daquele pais asiático e cinco portugueses, além de muitos dos integrantes do staff.

De acordo com dados a que o JN teve acesso, vão integrar esta equipa os corredores André Cardoso e Marcio Barbosa (ambos ex-ABTF Betão/Feirense) José Mendes (ex-Aviludo/Louletano/Loulé Concelho), Pedro Paulinho, que correu em 2021 pela Tavfer/Measindot/Mortágua, e Guillaume Almeida, corredor em 2019 da Bai/Sicasal/Petro de Luanda, de Angola. Dos seis corredores das Filipinas apenas é conhecido o nome de Carlos Ochoa, que nas três últimas temporadas correu por equipas lusas, tendo este ano feito parte da ABTF Betão/Feirense.

Além do patrocinador principal, que será filipino, estão a ser negociados outros dois "sponsors", um dos quais portugueses, com a base da equipa a ficar sediada na região Oeste.

Quanto ao calendário da equipa, este vai ser repartido entre Portugal, Espanha, as Filipinas e mais alguns países asiáticos, onde o investidor tem interesses comerciais.

Micael Isidoro é filho de Hilário Isidoro um dos melhores mecânicos portugueses de sempre e que anida está em atividade na LA Alumínios/Credibom/Marcos Car. O ex-ciclista, de 40 anos, definido como um "trabalhador de equipa", foi profissional entre 2005 e 2022, tendo ao longo da sua carreira conseguido quatro vitórias

Na última etapa do 31º Grande Prémio JN, que teve início na cidade da Maia, Micael Isidoro foi agraciado pelo Global Media Group com uma camisola amarela de agradecimento pela sua carreira, tal como Alejandro Marque e Tiago Machado, que também este ano arrumaram as bicicletas.