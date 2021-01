Micael Sequeira apresentado no Lokomotiv de Tashkent do Uzbequistão

Luís Moreira Hoje às 15:50 Facebook

Twitter

Partilhar

O técnico Micael Sequeira foi, esta terça-feira, apresentado como novo treinador do Lokomotiv de Tashkent, capital do Uzbequistão, tendo-se reunido com a equipa técnica e jogadores, a quem, segundo disse o próprio ao JN, declarou: "Não vim de Portugal apenas para passar o tempo, mas para treinar uma equipa forte e ser campeão. No último mês, estudei o Lokomotiv, tendo visto alguns jogos. E garanto-vos que se trabalharmos juntos, podemos alcançar objetivos mais elevados. Para isso, vou ajudar-vos e vocês vão ajudar-me!", disse o treinador.

E rematou: "Quando não estiver satisfeito com algum atleta, serei o primeiro a falar com ele".

Micael Sequeira estudou, na ocasião, as condições de alojamento do plantel, e visitou o Estádio Lokomotiv.

O clube divulgou, entretanto, a contratação pelas redes sociais do primeiro português a chegar àquelas paragens, com vídeos e fotografias onde é comparado a José Mourinho e com alusões ao Sporting de Braga, onde Micael Sequeira ajudou a conquistar a Taça da Liga e o terceiro lugar no campeonato em 2020.

Licenciado em Desporto e treinador de nível 4 da UEFA, Micael Sequeira estagiou em Inglaterra com Alex Ferguson e Carlos Queiroz no Manchester United; em Espanha com Van Gaal no FC Barcelona, Javier Iureta no D. Corunha e Luiz Fernandez no Celta de Vigo; acompanhou o trabalho de José Mourinho no FC Porto e trabalhou com Jesualdo Ferreira no SC Braga. Com apenas 47 anos, mas já a caminho dos 25 anos, como treinador, iniciou a carreira no SC Braga, da formação à equipa B, de adjunto a treinador principal na II Liga (Aves e Trofense); nos sub-23 Al Nassr, campeão da Arábia Saudita; e adjunto na última época no SC Braga.