Micael Sequeira deixa comando técnico do Vitória de Setúbal

JN Hoje às 13:10 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador Micael Sequeira está de saída do Vitória de Setúbal, após a derrota, por 3-0, na receção ​​​​​​​à União de Leiria, na 12.ª jornada da Série B da Liga 3.

O Vitória de Setúbal oficializou a saída de Micael Sequeira do comando técnico da equipa principal, que compete na Série B da Liga 3.

O anúncio surge após o desaire caseiro frente à União de Leiria, por 3-0, que deixou os sadinos na 9.ª posição da tabela classificativa, com 12 pontos, menos oito do que a primeira equipa em zona de apuramento para a fase de subida, o Belenenses, que soma os mesmos 20 pontos do Alverca.

PUB

Nas 12 jornadas já disputadas, o Vitória de Setúbal soma três vitórias e igual número de empates no campeonato.