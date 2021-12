Michael Carrick deixa comando interino do Manchester United

Hoje às 00:01 Facebook

O inglês Michael Carrick vai deixar o comando técnico interino do Manchester United, considerando ser o momento certo para o fazer, após ter orientado a equipa nos últimos três jogos.

"A minha passagem por este grande clube será sempre recordada como os melhores anos da minha carreira. Quando assinei pela primeira vez, há 15 anos, nunca, nos meus sonhos mais loucos, poderia imaginar ganhar tantos troféus. Certamente, nunca esquecerei as memórias fantásticas tanto como jogador como membro da equipa técnica", observou o Carrick, após levar o United à vitória sobre o Arsenal (3-2), com um 'bis' de Cristiano Ronaldo e um golo de Bruno Fernandes.

O antigo médio, de 40 anos, revelou, então, que "depois de muito pensar, decidiu que é o momento certo para deixar o clube".

Carrick, internacional inglês em 33 ocasiões, representou os 'red devils' entre 2006 e 2018, disputando um total de 462 partidas, antes de ingressar na equipa técnica do português José Mourinho, desempenhando, mais tarde, as mesmas funções de adjunto ao lado do norueguês Ole Gunnar Solskjaer, despedido em 21 de novembro.

Depois da saída de Solskjaer, que em três anos não conquistou nenhum título pelo clube, Carrick assumiu provisoriamente o leme da equipa, até à chegada de um novo técnico: na Liga dos Campeões, o ex-adjunto do norueguês conseguiu uma vitória por 2-0 em casa do Villarreal e no campeonato impôs um empate 1-1 na visita ao líder Chelsea.

Na segunda-feira, o alemão Ralf Rangnick, de 63 anos, foi contratado para assumir o cargo de treinador até ao fim da época, sendo que ficará mais dois anos como conselheiro do clube, no qual também alinha o luso Diogo Dalot.

O antigo treinador do Leipzig vai iniciar funções nos "red devils" na quinta-feira e vai estrear-se no domingo, no embate frente ao Crystal Palace.