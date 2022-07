Michael Morkov chegou fora de controlo e está fora da Volta a França

JN/Agências Hoje às 20:09 Facebook

O ciclista dinamarquês Michael Morkov (Quick-Step Alpha Vinyl), que pedalou sozinho durante cerca de 180 quilómetros, chegou fora do limite de tempo na 15.ª etapa e está fora da Volta a França.

Um ano depois de ser segundo na chegada a Carcassonne, atrás do seu colega Mark Cavendish, aquele que é considerado o melhor lançador de sprints do pelotão descolou logo na fase inicial da tirada e chegou àquela cidade francesa fora do limite de tempo, hoje dilatado devido às elevadas temperaturas, depois de 180 quilómetros a perseguir o pelotão.

"É triste deixar uma grande corrida como esta. Foi tão indescritivelmente difícil. Sabia que hoje ia ser uma dura luta", resumiu Morkov.

O ciclista, de 37 anos, chegou a Carcassonne, onde no ano passado lançou Cavendish para a sua histórica 34.ª vitória no Tour (um recorde que o britânico partilha com Eddy Merckx), mais de uma hora depois do vencedor da 15.ª etapa, o belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), que cumpriu os 202,5 quilómetros desde Rodez em 4:27.27 horas.