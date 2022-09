Miguel Afonso: "No futsal, o único critério para chamar jogadores à seleção é a qualidade"

JN Hoje às 21:29 Facebook

Vogal da direção do Sporting saiu em defesa do treinador Nuno Dias após pergunta realizada sobre se os leões poderiam aproveitar a dinâmica da seleção nacional de futsal, deixando ainda uma farpa sobre a ausência de leões na equipa nacional de futebol.

Após a vitória do Sporting na Supertaça diante do Benfica em grandes penalidades, Miguel Afonso, vogal da direção com o pelouro das modalidades dos leões, saiu em defesa de Nuno Dias, técnico dos leões que na antevisão da partida tinha sido questionado sobre se o emblema verde e branco poderia aproveitar as dinâmicas de conquistas da seleção nacional de futebol.

"Parabéns e obrigado Nuno Dias e equipa técnica. O Nuno Dias não precisa de nada do que eu vou dizer agora, mas a minha consciência obriga-me a dizer. O Nuno está há 11 anos no Sporting. Ele sabe que ainda está no início da carreira como treinador do Sporting. São os primeiros passos ainda. Mas já é tempo suficiente para ver o profissional, o ser humano e o técnico que temos aqui. É um treinador brilhante, que tem feito uma história incrível no Sporting, mas eu hoje estou aqui como representante do Sporting, mas aproveito, como cidadão português, para dar os parabéns a dobrar ao Nuno e à equipa técnica dele. Passou milhares de horas, ele e a equipa técnica, a potenciar jogadores a um patamar de excelência em que depois, quando são chamados às seleções nacionais automaticamente elas ficam perto de conquistar títulos para Portugal", começou por dizer, à SportingTV.

"Todos ficamos orgulhosos da Seleção Nacional, mas o trabalho é muito por aqui. Estamos a falar de uma modalidade que ao contrário de outras o critério de seleção de jogadores é única e exclusivamente pela qualidade, não mais do que isso, ao contrário de outros. E nesta final, os nossos jogadores tiveram de ir buscar um esforço extra depois do que fizeram na Argentina, na finalíssima. Ontem houve o descaramento de alguém perguntar se o Sporting iria aproveitar o que está a ser feito na Seleção. Não brinquem connosco! Este homem [Nuno Dias] tem uma história incrível em termos de Sporting e de Seleção. Estamos a falar de uma modalidade que, ao contrário de outras, sabemos que o único critério de escolha da seleção de jogadores é a qualidade. Não mais do que isso. Hoje tivemos aqui uma equipa brilhante que acusou muito o esforço por aquilo que se despendeu na Argentina durante dias e dias. Nós temos o orgulho de na Seleção Nacional termos uma grande base de jogadores portugueses. Tiveram de ir buscar hoje um extra para ganhar pelo esforço que fizeram pelo país. Mas hoje tinha de dobrar estes parabéns ao Nuno [Dias] por que ele merece tudo isto. Tanto se fala de Seleção durante esta semana e não nos vamos esquecer como é que as coisas acontecem", acrescentou ainda o vogal da direção leonina.