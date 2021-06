Miguel Alves de dragão ao peito até 2024

JN/Agências Hoje às 18:28 Facebook

O ponta direita Miguel Alves renovou contrato com a equipa de andebol do F. C. Porto por mais três anos, até 2024.

"Miguel Alves prolongou o contrato que o liga ao F. C. Porto por mais três temporadas, até 2024. Formado nos portistas, o ponta direita de 24 anos chegou à equipa sénior em 2014/2015 e, com um empréstimo ao ADA Maia/ISMAI no percurso, vai avançar para a sétima época no plantel principal dos dragões", lê-se na publicação do clube.

Alves tem no currículo a conquista de três campeonatos nacionais, duas Taças de Portugal e uma Supertaça.

"Vou dar tudo para que esta não seja a última renovação com o F. C. Porto. Temos de continuar o trabalho que temos vindo a fazer nos últimos anos para continuarmos a conquistar todos os troféus nacionais. A nível europeu, vamos trabalhar para atingir patamares ainda maiores", disse o ponta direita.

Natural da cidade do Porto, Miguel Alves ingressou nos dragões com apenas 12 anos.