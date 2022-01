Miguel Ângelo substitui Cardinal nos convocados o Europeu

JN/Agências Hoje às 22:29 Facebook

O ala Miguel Ângelo foi, esta terça-feira, chamado à seleção portuguesa de futsal, substituindo na convocatória Cardinal, que vai falhar o Campeonato da Europa da categoria devido a lesão, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

De acordo com a nota divulgada no site oficial do organismo, o pivô do Sporting apresenta um "quadro clínico de lombalgia incapacitante", tendo o selecionador Jorge Braz optado por chamar Miguel Ângelo, que também alinha nos 'leões'.

Esta será a terceira competição internacional seguida que Cardinal vai falhar pela seleção, depois de ter ficado de fora do Euro2018 e do Mundial2021 - ambos conquistados por Portugal -, também por questões físicas.

O Europeu2022 de futsal disputa-se em Amesterdão e Groningen, nos Países Baixos, de 19 de janeiro a 06 de fevereiro, com 16 seleções divididas em quatro grupos. Os dois primeiros classificados de cada grupo qualificam-se para os quartos de final.

Portugal, que venceu a última edição da prova, em 2018, na Eslovénia, está integrado no Grupo A, juntamente com os anfitriões, a Sérvia e a Ucrânia, tendo estreia marcada para 19 de janeiro, diante dos sérvios, antes de defrontar Países Baixos, em 23, e Ucrânia, em 28.

Até à partida para o Europeu, a seleção nacional vai realizar dois jogos de preparação em Rio Maior, ambos diante da Macedónia do Norte, nos dias 13 e 14 de janeiro.

Lista dos 14 convocados para o Europeu2022 de futsal:

- Guarda-redes: André Sousa (Benfica) e Edu (Viña Albali Valdepeñas, Esp).

- Fixos: André Coelho (FC Barcelona, Esp), João Matos (Sporting) e Tomás Paçó (Sporting).

- Fixo/Ala: Afonso Jesus (Benfica).

- Alas: Bruno Coelho (Napoli Futsal, Ita), Pany Varela (Sporting), Pauleta (Sporting), Tiago Brito (Sporting de Braga/AAUM) e Miguel Ângelo (Sporting).

- Ala/Pivô: Fábio Cecílio (Sporting de Braga/AAUM).

- Universal: Erick Mendonça (Sporting).

- Pivô: Zicky (Sporting).