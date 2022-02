Miguel Braga diz que Vítor Baía estava "irado e tresloucado"

JN Ontem às 23:57 Facebook

Twitter

Partilhar

O responsável pela comunicação do Sporting assegurou, esta segunda-feira, que "há testemunhas" de alegados incidentes no Estádio do Dragão, após o clássico com o F. C. Porto.

"Eu estava ao lado do presidente e vi todo o incidente, não me contaram, eu vi! Frederico Varandas foi à sala de imprensa dizer o que muitas pessoas em Portugal pensam e não têm coragem de verbalizar. O que passou a seguir é digno de um filme de classe B. Após o presidente exercer um direito que está na constituição de falar na sala de imprensa, chegamos à garagem para nos dirigirmos ao autocarro que estava a 30 metros. Aí irrompe um Vítor Baía que estava irado e tresloucado a insultar o presidente", começou por dizer Miguel Braga em declarações ao programa "Raio-X" da Sporting TV, acusando Vítor Baía de agressões a Frederico Varandas.

"Estamos a falar de um antigo internacional português, que é vice-presidente e administrador do F. C. Porto. Vítor Baía agrediu verbalmente o presidente do Sporting e não estava sozinho, vinha com elementos que nunca ninguém sabe quem são, uns a tentarem agarrá-lo e outros a empurrarem-nos", vincou, deixando, ainda, acusações a Sérgio Conceição.

"Fiquei mais espantado depois quando chegou o Sérgio Conceição a insultar o presidente do Sporting. Todos já vimos o treinador do F. C. Porto nestes estádios, agora pensem numa zona sem câmaras, atrás do Vítor Baía com as mesmas palavras e a mesma agressividade. No meio da confusão, vi o presidente parar e a dizer a Vítor Baía que não tinha medo e desafiou-o a dizer alguma coisa enquanto pegava no telemóvel. Nesse momento irrompe por trás do presidente o Rui Cerqueira fazendo voar o telemóvel e a carteira. Eu tentei chegar ao telemóvel e fui empurrado por elementos sejam seguranças, Super Dragões, funcionários, seja o que for pois nunca se percebe quem é quem no Dragão. O Vítor Baía chegou a cabeça ao presidente... Foi inenarrável e, depois, não têm a coragem de admitir. Podiam ser homenzinhos pois há testemunhas", concluiu.