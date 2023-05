Miguel Braga e a final da Champions: "O verdadeiro sortilégio foi anularem um golo limpo"

Rui Almeida Santos Hoje às 15:05 Facebook

No editorial do jornal "Sporting", Miguel Braga, diretor de comunicação do clube leonino, comentou as palavras de Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na sequência da final da Liga dos Campeões perdida para o Palma.

Depois de citar o presidente da FPF, que reagiu à final da Champions perdida pelos leões para o Palma dizendo que "o sortilégio dos penáltis acabou por determinar o vencedor" da prova, Miguel Braga contrapôs a ideia com a "ajuda" de um antigo jogador e treinador do Benfica.

"Lamento, senhor presidente da FPF, mas o verdadeiro sortilégio foi anularem um golo limpo à nossa equipa. Ideia reforçada pelo que escreveu nas redes sociais André Lima, ex-treinador do SL Benfica: 'este golo tirado ao Sporting, na minha opinião, é um autêntico roubo", assinalou o diretor de comunicação leonino.

O lance em questão foi protagonizado entre Sokolov e Marlon, a 5 minutos do fim do tempo regulamentar, que poderia ter valido o 2-1 para o Sporting. O internacional russo ainda festejou o golo, mas a jogada foi invalidada com recurso ao sistema de vídeo. Os árbitros entenderam que Sokolov puxou a camisola ao adversário antes do remate.

A final terminou empatada 1-1 e ficou resolvida apenas nas grandes penalidades, com o Palma a vencer por 5-3.