Miguel Cal sai da administração da SAD leonina

O gestor Miguel Cal renunciou ao cargo de vogal na administração da SAD do Sporting, por motivos pessoais e profissionais, comunicou esta quinta-feira a sociedades desportiva à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A Sporting SAD vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que o senhor dr. Miguel Garcia Rodrigues Cal apresentou, por motivos pessoais e profissionais, renuncia ao cargo de administrador do conselho de administração da Sporting SAD", lê-se no referido comunicado.

Miguel Cal era o responsável pela área do marketing e de operações da administração presidida por Frederico Varandas, da qual são membros executivos os elementos da direção do clube Francisco Salgado Zenha e João Sampaio. Nuno Correia da Silva, vice-presidente da Holdimo, é um administrador não executivo da SAD leonina.