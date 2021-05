Miguel Cardoso: "Acredito que conseguiremos manter o Rio Ave na Liga"

JN Hoje às 23:11 Facebook

Miguel Cardoso, treinador do Rio Ave, não conseguiu evitar que a equipa tivesse de disputar a liguilha de permanência na Liga, apesar do triunfo, por 2-1, no recinto do Nacional, esta noite de quarta-feira, em jogo da 34.º e última jornada da Liga, mas afirmou estar "orgulhoso" dos jogadores.

"Tenho um sentimento de orgulho muito grande neste grupo. As emoções, o respeito pelo percurso difícil e capacidade de resiliência", começou por enaltecer o técnico dos vila-condenses, que, depois de no início da época terem ficado muito perto da qualificação para a Liga Europa, estão agora a lutar ainda pela permanência no escalão principal.

Sobre o adversário do play-off entre 16.º da Liga e terceiro da Liga 2 - Vizela, Arouca ou Académica - Miguel Cardoso deixou um aviso: "Seja na Liga ou na Liga 2, quem luta pelos lugares cimeiros é competente. Temos de pegar no que fez hoje [quarta-feira] e transportar para o play-off".

Este último desafio da Liga, segundo o treinador do Rio Ave, foi encarado "com uma grande responsabilidade". "Não é uma questão de otimismo, mas também não é de pessimismo. Quem leva as coisas ao limite, como hoje, liberta-se de um conjunto de coisas que vinham de trás. O próximo jogo deverá ser encarado como este, como o mais importante das nossas vidas. E o segundo jogo igual. Assim, acredito que conseguiremos manter o Rio Ave na Liga", frisou.

E Miguel Cardoso não tem preferência sobre o adversário. "Vamos esperar pelos jogos da próxima semana e ver quem será o nosso adversário, se bem que vamos trabalhar em vários contextos ao mesmo tempo, para termos a equipa bem preparada", finalizou.