Miguel Cardoso de volta ao Rio Ave

O treinador, de 48 anos, está de regresso ao clube vila-condense três anos depois de ter orientado a equipa, substituindo Pedro Cunha, que tinha assumido o grupo de forma interina após a saída de Mário Silva.

Miguel Cardoso está muito perto de ser oficializado no comando do Rio Ave, regressando aos Arcos depois de em 2017/2018 ter levado a equipa ao quinto lugar da Liga.



Ao que o JN apurou, o acordo para o regresso do treinador ao clube ficou quinta-feira finalizado, depois de uma reunião com António Silva Campos, presidente do Rio Ave, sendo que Miguel Cardoso deverá já hoje começar a orientar a equipa, tendo em vista o jogo de segunda-feira, frente o F. C. Porto.



O treinador, que estava sem clube depois de experiências em França, ao serviço do Nantes, em Espanha, no Celta de Vigo, e mais recentemente na Grécia, no AEK, vai substituir Pedro Cunha, que nos cinco jogos como interino interino somou três derrotas, um empate e uma vitória.