Miguel Cardoso despedido do Rio Ave

A derrota pesada (3-0) com o Arouca, no primeiro jogo do play-off da permanência, ditou a saída do técnico vila-condense. Augusto Gama, técnico interino, orienta a equipa na segunda mão.

Miguel Cardoso já não é o treinador do Rio Ave. O técnico não resistiu à derrota pesada e comprometedora frente ao Arouca, da Liga 2, no play-off da permanência. Apesar de ainda haver um segundo jogo, a direção de António Silva Campos prescindiu do técnico.

Miguel Cardoso assumiu o comando em janeiro, sendo o terceiro treinador na época, depois de Pedro Cunha e Mário Silva, que iniciou a temporada. O treinador tinha contrato até 2022, mas interrompe agora o projeto e já não orientou o treino desta tarde. A sessão ficou entregue a Augusto Gama, técnico da casa.

O Rio Ave acabou a Liga no 16.º posto e foi obrigado a disputar o play-off com o Arouca, terceiro classificado da Liga 2. Após a derrota, por 3-0, os vila-condenses estão obrigados a cometer a proeza de vencer, por 4-0, para dar a volta à eliminatória. A segunda mão joga-se no próximo domingo, em Vila do Conde.

Augusto Gama será o técnico que estará no banco, no último jogo da temporada.